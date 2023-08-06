انطلاق تصفيات الموسم الثالث للمشروع الوطني للقراءة بالعاصمة الإدارية اليوم

تنطلق اليوم تصفيات الموسم الثالث للمشروع الوطني للقراءة بأحد فنادق العاصمة الإدارية ابتداء من اليوم الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة، وذلك للمتسابقين من كافة محافظات مصر.

ويستهدف المشروع الوطني للقراءة الذي تنظمه مؤسسة البحث العلمي في القاهرة - دبي، جميع فئات المجتمع من طلاب لمدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين والمؤسسات التربوية والمجتمعية.

ويحصل الفائز الأول في المشروع الوطني للقراءة على جائزة قدرها مليون جنيه:

أبعاد المشروع الوطني للقراءة:

الطالب المثقف لطلبة المدارس والمعاهد:

منافسة في القراءة لطلبة المدارس والمعاهد، ويختص بالتنافس بين جميع الطلبة من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة 5 ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين.

القارئ الماسي لطلاب الجامعات:

يختص بالتنافس بين جميع طلبة الجامعات وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة 5 ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين.

المعلم المثقف

منافسة بين المعلمين: تختص بالتنافس بين جميع معلمي الطلبة لكل المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الثالث الثانوي وفق آليات ومعايير محددة؛ إذ تم تخصيص جوائز بقيمة 5 ملايين جنيه مصري لمجموع الفائزين.

المشروع الوطني للقراءة

وانطلق المشروع الوطني للقراءة في عامه الأول في 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، والمسابقة عبارة عن قراءة 30 كتابًا باللغة العربية.