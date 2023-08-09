رئيس دار الأوبرا: «المتحدة» وفرت سبل الدعم والنجاح لمهرجان العلمين

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان العلمين الجديدة يعد إضافة متميزة للحياة الفنية والثقافية المصرية والعربية لتنوعه وكثرة فعالياته التى بدأت فى منتصف شهر يوليو الماضى، وتستمر حتى 26 من شهر أغسطس الجارى، مقدماً الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى كان لها الدور فى خروج المهرجان للنور، وتنظيم حفلاته وفعالياته الفنية والرياضية.

خالد داغر: لم أتوقع الإقبال الهائل على الحفلات الطربية

تحدث «داغر» فى تصريحاته لـ«الوطن» عن عبقرية اختيار مدينة العلمين الجديدة لتنظيم المهرجان بها، قائلاً: «نحن الآن فى مدينة ساحرة، تمتلك مناظر خلابة رائعة، وأجواء ممتعة، حتى درجة الحرارة هنا جيدة، نحن نكتشف أماكن جديدة فى مصر لم نكن نعرفها جيداً، وأكثر ما أسعدنى هو رؤية عدد كبير من السائحين العرب والأجانب فى الحفلات، فلا يوجد أجمل من أن تقضى وقتاً ممتعاً فى مكان خلاب وتستمع بتلك الحفلات الموسيقية الفنية».

التنوع الفنى أكثر ما يميز الدورة الأولى

قدم رئيس دار الأوبرا المصرية الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لكل ما قدمته من أجل خروج المهرجان للنور: «الشركة المتحدة وفّرت كل سبل النجاح والدعم للمهرجان، ونظمت الأحداث والفعاليات الفنية والرياضية والثقافية على أعلى مستوى، نحن نعيش فى أجواء جمالية فنية زادت جمالاً بجمال مدينة العلمين». وبسؤاله عن مفاجأة إقامة حفلات طربية فى مهرجان صيفى، قال: «لا أنكر عليك أننى كنت متخوفاً للغاية من فكرة إقامة حفلات طربية فى مهرجان صيفى، ولكن ما حدث فى حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم، تخطى كافة التوقعات، المفاجأة بالنسبة لى لم تكن فى أن يكون المسرح كامل العدد، بل المفاجأة أن الجمهور الذى حضر الحفل كان يدندن الأغنيات قبل عزفها، بل وجدت خلال الحفل عدداً من جمهور دار أوبرا الإسكندرية المعتاد على حضور الحفلات، جاء خصيصاً إلى مدينة العلمين لأنهم يرون أن ما يحدث فى حفلات مهرجان العلمين هو عبارة عن أعياد فنية».

وأشاد «داغر» بتنوع المهرجان فى حفلاته قائلاً: «أجمل ما يميز مهرجان العلمين الجديدة هو التنوع فى الحفلات، ونوعية المطربين والفن المقدم، فنجد مثلاً حفلاً طربياً خالصاً مثل حفل ريهام عبدالحكيم، ومدحت صالح، وهناك حفل من لون خاص مثل حفل الفنان محمد منير، وهناك الحفل الشعبى مثل حفل الفنان رضا البحراوى، وهناك الحفلات المعتادة لنجوم الغناء أمثال أحمد سعد وتامر حسنى». وعن إمكانية إقامة حفلات من الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية فى مدينة العلمين، قال: «فى مخططنا أن يكون هناك حفلات من مهرجان الموسيقى العربية فى مدينة العلمين، ولكن حينما نبدأ فى تنفيذ إقامة مسارح مغلقة، نظراً لأن الدورة الحالية مهرجان الموسيقى العربية ستقام فى فصل الشتاء حيث إنها ستبدأ نهاية شهر أكتوبر وتنتهى بعد نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وهذا الوقت لن يسمح لنا إقامة حفلات غنائية هنا، نحن من أهدافنا خلال السنوات المقبلة أن يخرج المهرجان من القاهرة والإسكندرية ويكون فى كافة محافظات مصر».

يذكر أن الدكتور خالد داغر كان حريصاً على حضور حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم الذى أقيم ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين الجديدة فى مسرح «سمارت العلمين» رفقة الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة.