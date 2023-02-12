خالد داغر رئيس الأوبرا يتسلم مهام عمله رسميا بعد توليه منصبه

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، قرارا بندب الدكتور خالد داغر أستاذ آلة التشيللو بقسم الوتريات بالمعهد العالي للكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ورئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، للعمل رئيسا لدار الأوبرا المصرية، لمدة عام، خلفا للدكتور مجدي صابر الذي انتهت فترة انتدابه الخميس الماضي.

دار الأوبرا المصرية

ومع بداية توليه المسؤولية، أكد «داغر» أن خلال لقائه مع وزيرة الثقافة، وجهت بضرورة تطوير خطة واستراتيجية العمل بدار الأوبرا المصرية، بما يتوافق مع التوجهات الفنية العالمية والمدخلات والتقنيات الحديثة التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن دار الأوبرا، تعد أحد أهم المنارات الثقافية في مصر والوطن العربي، موضحا الحرص على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى استمرار نجاح العروض، وتطوير مستواها من خلال العمل على جذب المبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتقديم أشكال ومواد فنية جادة ومميزة، إلى جانب تحديث تقنيات المسارح المختلفة التابعة، حفاظا على المكانة الفنية الفريدة التي تحققت للأوبرا منذ افتتاحها.

الدكتور خالد داغر

جدير بالذكر، أن الدكتور خالد داغر ينتمي لأسرة فنية عريقة، فوالده عازف الكمان العالمي الراحل عبده داغر، التحق بالمعهد العالى للكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، وحصل على البكالوريوس عام 1992، ثم الماجستير في الفنون عام 2003، والدكتوراة عام 2007.

شارك بالعزف مع أوركسترا القاهرة السيمفوني، والعديد من فرق الأوركسترا العالمية، ويعد من القلائل الذين يجمعون بين إتقان عزف الموسيقى الغربية والشرقية، ويعد أحد صناع الموسيقى التصويرية في الدراما والسينما، بجانب بعض الألحان الموسيقية لمجموعة من المطربين ومثل مصر في العديد من المحافل الدولية.

كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، شغل منصب رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، وأشرف على الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا.