محافظ مطروح يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي النجيلة وسيوة

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، المخطط الإستراتيجي لمدينة مرسى مطروح تمهيداً لاعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

تحقيق التنمية المستدامة

وقال محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع المهندسة أمل عرفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة مطروح إنه جرى إعداد المخطط التفصيلي بعد موافقة جميع الجهات المعنية على المخطط خاصة وأن اعتماد المخططات الاستراتيجية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويأتى ذلك ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية وتنفيذاً للاشتراطات البنائية الجديدة.

مخطط استراتيجي لمدينتي النجيلة وسيوة

أوضحت مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية في بيان، أنه جاري العمل بالمخطط الاستراتيجى لمدينتي النجيلة وسيوة، وجاري تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينه العلمين بعد إضافة مساحة 278 فدان للحيز العمراني مما يساهم في التوسعة للأحوزة داخل المدينتين.

استكمال المخطط العمراني في مدن محافظة مطروح

وأكد محافظ مطروح أنه جرى الانتهاء من مخططات عمرانية تفصيلية في بعض المدن بنطاق المحافظة التي تضم 8 مدن وذلك في إطار دراسة المخططات الجديدة والتوسعة التي تحتاجها بعض المدن وسيتم اعتماد جميع المخططات من وزارة الإسكان.