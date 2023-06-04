الأقصر تبحث مقترحات مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام

عقد محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعا موسعاً لمناقشة آليات مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الأقصر، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد العراقى استشاري التخطيط العمراني ومدير المشروع وممثلي الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس عبد المسيح نبيل، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، وممثلي مدينة الأقصر وعدد من الجهات المعنية.

مقترحات لمشروعات تطوير المخطط الاستراتيجي

وأوضح الدكتور محمد العراقى استشاري التخطيط العمراني ومدير المشروع، بأنه فى ضوء اتجاه جهود الدولة نحو تنفيذ رؤية المدن الخضراء واختيار مدينة الأقصر كأول مدينة على المستوى العالمي لتكون مدينة خضراء، يجب تحديث رؤية الخطط المستقبلية لتطوير أعمال المشروعات القائمة، وأهمية وضع اشتراطات ومعايير دقيقة للبناء بالمناطق الجديدة، والوقوف على أهم المعوقات التي قد تؤخر أعمال تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ولابد أن يتم ذلك من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع مناقشة مقترحات لمشروعات تطوير المخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر، من خلال عرض كل جهة للمشروعات المنوطة بها، ودراسة تأثير التغييرات الطارئة على كل مشروع ومدى ملائمتها للرؤية المستقبلية للمخطط الاستراتيجي العام المحدث.

التنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

ومن جانبه، أكد سكرتير عام محافظة الاقصر على كافة الجهات المختصة بسرعة التنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وتحقيق التعاون المثمر، لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع المخطط الاستراتيجي الجارى تحديثه بما ينعكس على أهالي المحافظة بكل المراكز والمدن.