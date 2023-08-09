العثور على جثة عامل متحللة داخل شقة في البحيرة

عثر أهالي منطقة الرحباية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة على جثة عامل متحللة، إذ قادتهم انبعاث الروائح الكريهة إلى مكان الجثة وتم إبلاغ الجهات الأمنية وحرر محضر بالواقعة.

العثور على جثة عامل في البحيرة

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد عثور أهالي منطقة الرحباية على جثة عامل جراء انبعاث روائح كريهة وحرر المحضر اللازم.

التحفظ على الجثة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة عامل يدعى «فؤاد.أ.ال»، وأشارت التحريات الأولية أن الجثة في حالة تحلل إذ أن موعد الوفاة منذ 10 أيام، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.