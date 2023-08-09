رئيس شعبة الأرز: سعر الطن انخفض 9 آلاف جنيه

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار إلزام شركات تعبئة الأرز بكتابة سعر الأرز على المنتج، بالغ الأهمية وسيخدم المستهلكين كثيرا في عدد كبير من السلع بالأسواق.

قال رجب شحاتة خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «كل سوبر ماركت أصبح يضع سعر الأرز المنتج وغيره نظرا لوجود قراءة لبيع المنتج من خلال تقنية الـ «كيو أر كود»، ومتابعة تفاصيل المنتج المستورد من الأرز سيصبح مراقبا من قبل وزارة التموين وجهاز حماية الأسواق».

أسعار السلع

وأضاف شحاتة أن سعر الأرز من أرخص أسعار السلع في الأسواق، حيث الأرز الشعير يصل سعر الطن فيه لـ13 ألف جنيه بانخفاض يصل لـ9 آلاف جنيه، معلقا: «وقف تصدير الهند للأرز ليس نهاية المطاف؛ لأن الدولة اتجهت لدول عدة ومنها أمريكا وتايلاند وغيرها».

تاريخ الصلاحية وسعر الأرز

وقال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات إن تاريخ الصلاحية وسعر الأرز كان يدون وما زال على كيس الأرز بشكل واضح ووضعه في مكان ظاهر للجميع، مطالبا بمساعدة المواطنين للدولة وإبلاغ جهاز حماية المستهلك حال وجود مخالفات من قبل التجار.