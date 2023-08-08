تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم.. ونقيب الفلاحين يوضح السبب

سجل سعر طن الارز الشعير اليوم تراجعا ملحوظا في الأسواق المصرية، والمُتوقع منذ فترة طويلة، بسبب اقتراب موسم حصاد الأرز، المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل، حيث يتجه التجار إلى عرض المخزون من الأرز بسعر مخفض، استعدادا للحصاد الجديد بحسب ما صرح به حسين أبو صدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

وأضاف أبوصدام، أنّ الأرز من الوجبات الرئيسية في البيوت المصرية والتي لا غني عنها، لذلك فالإقبال على شرائه في الأسواق المصرية مستمر طوال العام وقد تختلف الأسعار حسب النوع والمنطقة والتاجر الذي يفضل المواطن الشراء منه، كما أنذ الأسواق تتمتع الفترة الحالية بوفرة فيما يخص الأرز بأنواعه.

توقعات بمزيد من التراجع قريبا

وتابع أنّ هناك توقعات قوية بمزيد من الانخفاضات خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع بدأ الحصاد خلال الأيام المقبلة، في ظل أنّ الإقبال متزايد على الشراء نظرا لتراجع الأسعار، حيث يستغل العديد من المواطنين تلك الفرصة في شراء كميات كبيرة بغرض التخزين.

أسعار الأرز اليوم

وأوضح نقيب الفلاحين أنّ سعر طن الأرز الشعير اليوم يبلغ 11300 جنيه بالنسبة للحبة الرفيعة، أما أرز الشعير عريض الحبة يبلغ 12500 جنيه، كما يباع كيلو أرز التجزئة بسعر 25 جنيها بعد أن وصل إلى 30 جنيها.