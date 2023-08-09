تراجع 9 آلاف جنيه في سعر طن الأرز.. وشعبة الحبوب توضح الأسباب

تراجعت أسعار الأرز الشعير فى مصر، بقيمة وصلت لنحو 9 آلاف جنيه، وبلغ سعر الطن اليوم حولي 11 ألف و300 جنيه للحبة الرفيعة، و12 ألف جنيه للحبة العريضة، مقابل 20 الف و300 جنيه قبل نحو 60 يوما، وبالتحديد في نهاية مايو الماضي.

وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، تراجع أسعار الأرز، مضيفا أنه يتوقع أن يسجل مزيدا من التراجع ليصل سعر الطن فى حدود الـ 9 الاف جنيه بمجرد دخول موسم الحصاد الجديد خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري.

أسباب تراجع سعر الأرز

برر «شحاتة» التراجع الكبير في أسعار الأرز خلال الشهرين الأخرين بتزايد الكميات المخزنة لدى عدد من التجار، الذين كانوا يستهدفون تحقيق أرباح كبيرة من التخزين، ولكن مع دخول الموسم الجديد قرر التجار العمل على بيع هذا المخزن فزادت الكيات المعروضة في السوق عن حجم الطلب، مما كان له أثر كبير فى تراجع اسعار الأرز حاليا.

تحذير من ارتفاع أسعار الأرز

أشار «شحاتة» إلى أن الكلام عن ارتفاع أسعار الأرز غير دقيق، موضحا أن الكلام المتداول في هذا الشأن شائعات اطلقها مجموعة من التجار الذين لا زال لديهم كيمات كبيرة من الأرز المخزن، ويدركون أنهم سيتكبدون خسائر فادحة نتيجة دخول موسم الحصاد الجديد.

وحذر من لجوء الناس إلى استخدام الأرز كإعلاف، نتيجة ارتفاع أسعار العلف حاليا، مطالبا بتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة حتى لا يلجئ مربى الدواجن والمواشي إلى استخدام الأزر كعلاف، مما يترتب عليه ارتفاع فى أسعار الأرز.