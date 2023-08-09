محافظ مطروح: توجيهات من رئيس الوزراء بتطوير واحة سيوة (صور)

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء الرؤية المستقبلية ومقترحات تطوير واحة سيوة بحضور النائبة فتحية السنوسي، ومحمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، ولفيف من كبار مشايخ سيوة ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة الشهر الماضي.

رؤية شاملة لتطوير سيوة

وقال محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، إن رئيس مجلس الوزراء وجه بعرض رؤية شاملة لتطوير واحة سيوة لتحتل مكانتها السياحية العالمية، وإبراز أهم المقومات وتنوع السياحة بها مع الحفاظ على الطابع والطراز البيئي وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين وزائري سيوة.

مقترحات ورؤية لتطوير واحة سيوة

وأضاف محافظ مطروح ببيان إنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بالمحافظة استعراض رؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية الإمكانات والموارد الحالية ورؤيتهم ومقترحاتهم للعمل على توفير مزيد من الخدمات والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات، وتعظيم العائد منها، مع عرض المطالب والاحتياجات لتطوير كل قطاع وسرعة استكمال البيانات والمقترحات للوصول إلى الشكل اللائق بواحة سيوة، ما يساهم في التنمية الشاملة لها في جميع القطاعات.