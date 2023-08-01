رئيس مدينة سيوة: وصلات مياه للمنازل المحتاجة بدعم من المجتمع المدني

أعلن محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة عن إجراء توصيل وصلات مياه للمنازل في واحة سيوة للأسر الأكثر إحتياجًا، من خلال جهود المشاركة المجتمعية للجمعية والتعاون مع مركز ومدينه سيوة في أعمال مد وصلات مياه الشرب للأهالي بالقرى والمناطق المحرومة، وتلبية لإحتياجات المواطنين عبر مؤسسة أفضل الصدقة.

اجتماع مؤسسة أفضل الصدقة في سيوة

والتقى رئيس مركز ومدينة، اليوم الثلاثاء، بأعضاء مؤسسة أفضل الصدقة في سيوة، بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز، وأحمد يوسف رئيس قرية المراقي، وأحمد علي ممثل شركة المياه مع أعضاء جمعية أفضل الصدقة للأعمال الخيرية.

تعاون مع شركة مياه الشرب في سيوة

ووجه رئيس مدينة سيوة على إمكانية التعاون والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما جرى خلال الاجتماع استعراض العديد من الأفكار ومحاور العمل ومناقشة آليات التعاون المشترك بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية في سيوة

وأكد رئيس مدينة سيوة، في بيان، على دعمه الكامل لمبادرة مؤسسه أفضل صدقة، والتي تعد أحد المبادرات الهامة التي تهدف إلي تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولي بالرعاية في القرى والنجوع في مركز ومدينة سيوة، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء خالد شعيب للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.