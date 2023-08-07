«تليجراف» تدعو قراءها لزيارة واحة سيوة والإسكندرية.. مناطق خلابة

سلطت صحيفة «تليجراف» البريطانية من خلال تقرير مصور الضوء على عدد من المعالم السياحية بمدينة الإسكندرية وواحة سيوة، وتحت عنوان «واحة سيوة موطن لأحد أكثر الفنادق تميزا في العالم»، ونشرت الصحيفة البريطانية تقريرًا مصورًا، استعرضت خلاله الفنادق البيئية بها والتي تعد فنادق رائعة الجمال صديقه للبيئة.

وأشار التقرير إلى أنّ سيوة تتميز بأنّها مشرقة ومشمسة طوال النهار، كما أنّ فصل الخريف يعتبر الفصل المثالي لزيارتها حيث الطقس الرائع، موجهًا النصح للقراء بضرورة زيارة المعالم السياحية الكثيرة التي تمتاز بها الواحة ومنها سيوة القديمة التي يوجد بها ممرات قديمة مبنية بالطوب اللبن والأبراج المحصنة والمساجد والحدائق والمآذن والآبار والبوابات.

ملح سيوة وزيت الزيتون

وأوضح التقرير أنه يمكن شراء الهدايا التذكارية المميزة إلى جانب ملح سيوة الذي يعتبر من أنقى أنواع الملح في العالم، وزيت الزيتون الذي يتم استخراجه من آلاف أشجار الزيتون التي تزدهر في سيوة الخضراء.

وتطرق التقرير للحديث عن عدد من الأنشطة التي يمكن ممارستها في سيوة مثل قيام الزائرين بدفن أجسامهم كنوع من الاستشفاء بالرمال الدافئة والذي يعتبر علاج لالتهاب المفاصل، إلى جانب السباحة في بحيرات المياه الملحية الدافئة ذات اللون الفيروزي الرائع، علاوة على القفز فوق الكثبان الرملية المتناثرة وزيارة نبع كليوباترا والاستمتاع بالسباحة فيه وزيارة الأماكن المحيطة به، وزيارة معبد «أوراكل» الإسكندر الأكبر الأثري.

وأكد التقرير أنّ سيوة تستحق أن يقوم الزائرين بزيارتها لأنها ليست مثل أي مكان آخر على أرض مصر.

واستعرض التقرير أيضًا المعالم السياحية والأثرية بمدينة الإسكندرية، واصفًا إياها بأنها واحدة من أكثر مدن البحر الأبيض المتوسط إثارة للاهتمام بما فيها من جمال وجاذبية وحركة نابضة بالحياة، مشيرًا إلى الفنادق الممتعة والفاخرة المطلة على الشاطئ.

واستعرض تقرير «تليجراف» تاريخ الإسكندرية حيث كانت لعدة قرون مركزًا ثقافيًا شهيرًا، كما عُرفت بمنارتها وحدائقها وقصورها ومكتبتها الضخمة التي تحوي على العديد من المجلدات القيمة والثمينة.

مقابر كوم الشقافة بالإسكندرية

وأشار التقرير أيضاً إلى بعض من المواقع الأثرية بالإسكندرية منها مقابر كوم الشقافة وكاتدرائية القديس مرقس، وأضاف أنّ الإسكندرية تجمع بين العراقة حيث مظاهر الأناقة واللمسات الأوروبية والفرنسية والإيطالية في القرنين ال19 والـ20، إلى جانب الحداثة التي تعكسها مكتبة الإسكندرية الجديدة والتي تحتوي على غرف قراءة مميزة ومتحف للآثار.