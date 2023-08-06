مجدي صادق: سيوة تشهد رواجا بالسياحة العلاجية (فيديو)

قال مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، إنّ واحة سيوة تشهد حالة من الرواج السياحي والعلاجي، منذ بداية شهر يوليو مع بداية موسم السياحة العلاجية، والتي تعرف بالدفن في الرمال، وتستمر حتى منتصف سبتمبر من كل عام، وتساعد حمامات الرمال في علاج أمراض الروماتيزم والروماتويد وآلام المفاصل، وتنشيط الدورة الدموية وأمراض الرطوبة، إلى جانب السباحة في عيون المياه الكبريتية، التي تساعد في علاج الكثير من الأمراض الجلدية.

توافد المرضى وزوار الواحة

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «Ten»، أنّ المرضى وزوار الواحة يتوافدون من كل محافظات الجمهورية والدول العربية والأجنبية، خلال موسم السياحة العلاجية بسيوة، إلى جانب الاستمتاع بالهدوء والطبيعة البكر والنمط البيئى الذى تحافظ عليه واحة سيوة والحياة البدائية التي تميز الواحة ذات الطبيعة الخلابة والآثار المتنوعة.

الدفن في رمال منطقة جبل الدكرور

وأكد عضو غرفة شركات السياحة أنّ الدفن في رمال منطقة جبل الدكرور، يساعد في علاج أمراض الروماتيزم والروماتويد وآلام المفاصل وأمراض الرطوبة بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية وعلاج أمراض الصدفية، ويستمر الدفن لمدة من 3 أيام إلى 8 حسب حالة الشخص الخاضع للعلاج، ويتم العلاج بالدفن في الرمال خلال أشهر الصيف ويفضل شهري يوليو وأغسطس.