إجلاء جماعي لسكان جزر هاواي بسبب حرائق الغابات في الولايات المتحدة

أجبرت حرائق الغابات الكبيرة التي اندلعت في جزر هاواي السلطات الأمريكية على القيام بعمليات إجلاء جماعية للسكان، بالإضافة إلى تسببها في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، حيث أنقذ خفر السواحل الأمريكي ما لا يقل عن 12 شخصاً، فروا إلى المحيط لتجنب الدخان واللهب.

إعصار «دورا» يخلف دماراً واسعاً

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فقد تسببت الحرائق، التي أشعلها الجفاف والرياح القوية المرتبطة بإعصار «دورا»، في إغلاق العديد من الطرق وسبب أضراراً هيكلية في جزيرة «ماوي»، خاصةً في مدينة لاهاينا السياحية الشهيرة.

كما اشتعلت حرائق أخرى في جزيرة هاواي، والمعروفة أيضاً باسم الجزيرة الكبيرة، مما دفع المسؤولين في الحكومة المحلية إلى التحذير من كارثة وشيكة محتملة، بسبب أضرار في الممتلكات وإصابات جسدية.

فترة إغاثة طارئة حتى 15 أغسطس

وأعلنت القائم بأعمال الحاكم، سيلفيا لوك، عن فترة إغاثة طارئة، ستستمر حتى 15 أغسطس الجاري على الأقل، ونشّطت فرق الحرس الوطني في هاواي، للمساعدة في جهود الإخلاء والاستجابة للكوارث، حيث دمرت الحرائق مئات الأفدنة في عدة مناطق، تشمل كولا وشمال وجنوب كوهالا.

وسمحت أنماط الطقس للحرائق بالانتشار بسرعة، حيث يحافظ نظام الضغط الجوي المرتفع شمال الجزر على الظروف الجافة والمشمسة، وتكاثفت الرياح التجارية، مع مرور الفئة الرابعة من إعصار «دورا» لمئات الأميال إلى الجنوب.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الفرق بين منطقة الضغط المرتفع والضغط المنخفض تسبب في حدوث رياح مدمرة، كما نشرت الوكالة تحذيرات من رياح شديدة، تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة، في أجزاء من جزيرة ماوي

وفي جميع أنحاء الجزيرة، فقد أكثر من 14 ألف عميل الكهرباء، وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب التي اجتاحت شوارع مدينة لاهينا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 13 ألف نسمة، وفي منطقة ويست ماوي، لم تكن خدمة 911 متاحة.