منظمة الصحة العالمية تتابع سلالة جديدة من كورونا تنتشر في أمريكا وبريطانيا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الأربعاء، إن المنظمة تتابع حالياً سلالة جديدة من كورونا، بما في ذلك السلالة «إي جي 5» المعروفة باسم «آيريس»، التي بدأت تنتشر في الولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة «اندبندنت» البريطانية.

منظمة الصحة العالمية تحذر من سلالة جديدة من كورونا

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية أنه لا تزال هناك مخاطر من ظهور سلالة جديدة من كورنا، قد تكون أكثر خطورة، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة مفاجئة في عدد الإصابات والوفيات، مشيراً إلى أن المنظمة ستصدر في وقت لاحق اليوم، تقريراً يقيم مخاطر السلالة الجديدة.

ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن سلالة جديدة من كورونا، يشعر خبراء الصحة بالقلق من زيادة عدد الإصابات، مع استمرار ظهور السلالات الجديدة.

وفي سياق متصل، أصدرت المنظمة اليوم الأربعاء، مجموعة من التوصيات المتعلقة بكوفيد-19، حثت فيها الدول على مواصلة تسجيل البيانات المتعلقة بالمرض، وخاصة عدد الوفيات المرتبطة به ومدى انتشاره، كما أوصت بالاستمرار في تقديم التطعيم.

وسجلت مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو، حوالي 8 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا التي استدعت الدخول إلى المستشفيات، وهذا يشكل زيادة بنسبة 12٪ مقارنة بالأسبوع السابق.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في ولاية نيويورك في 2 أغسطس، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بنسبة 55٪ من الأسبوع السابق، مع تسجيل متوسط يومي يبلغ 824 حالة في جميع أنحاء الولاية.

وبحسب التقرير، فيما يتعلق بالسلالة الجديدة (إي.جي.5) آيريس، فإنها تمثل حوالي 14.55٪ من حالات الإصابة في المملكة المتحدة وتزيد بمعدل 20.51٪ أسبوعيًا، وفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحالات المتزايدة في بريطانيا تأتي في وقت زادت فيه التقديرات إلى ما يقرب من 200 ألف حالة في يوليو، من 607 حالات متوقعة في 4 يوليو إلى 786 حالة في 27 يوليو، وفقًا لدراسة "زوي هيلث" التي تقوم بتقدير حالات الإصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة.

وأعرب ويليام شافنر، أخصائي الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي، لصحيفة واشنطن بوست، عن رأيه بأنه إذا كانت الاختبارات متاحة بشكل مجاني وعلى نطاق واسع، فإنه من الممكن تجنب دخول المزيد من الأشخاص إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا.