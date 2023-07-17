منظمة الصحة العالمية تطلق منصة دولية للتصدي للعنف ضد المرأة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن منظمة الصحة العالمية، أعلنت خلال مؤتمر أممي للمساواة بين الجنسين في رواندا، اليوم، إطلاق منصة واحدة على الإنترنت، تهدف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في السياسات والبرامج لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة.

ويضم المؤتمر أكثر من 6000 شخص من جهات دولية مختلفة معنية، بهدف المساواة بين الجنسين بالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

ووفق تقرير الصحة العالمية لا يزال منع العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له يمثل أولوية في مجال الصحة العامة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أنه على الصعيد العالمي تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا للعنف الجسدي.

ومن جانبها؛ قالت الدكتورة باسكال ألوتي، مديرة الأبحاث في منظمة الصحة العالمية: «لا يزال العنف ضد النساء والفتيات يمثل أزمة هائلة للحقوق والصحة لملايين النساء والفتيات حول العالم»، داعية الحكومات إلى المضي قدمًا بالاستثمار في الموارد القائمة على الأدلة لمنع العنف والاستجابة له، مع تعزيز المساواة بين الجنسين، وهو الهدف الرئيسي للمنصة الجديدة التي أُطلقت.