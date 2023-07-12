دراسة أمريكية: فيروس كورونا قد يعود للانتشار مجددا بين البشر

كشفت دراسة جديدة لخدمة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، أن فيروس كورونا انتقل من البشر إلى الغزال ذو الذيل الأبيض في الولايات المتحدة أكثر من 100 مرة بنهاية 021 وبداية عام 2022، بحسب ما ذكرته مجلة «Nature Communications».

فيروس كورونا ينتشر على نطاق واسع بين الغزلان

وتشير الدراسة إلى أن فيروس كورونا ربما انتشر على نطاق واسع بين الغزلان، وأنه تحور داخل تلك الحيوانات، وركز البحث أيضًا على أن هذه النسخ المعدلة من الفيروس ربما تم نقلها إلى البشر على الأقل ثلاث مرات.

وأظهرت النتائج مخاوف بشأن الغزلان في الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تصبح هذه الحيوانات مستودعا حيوانيا طويل الأجل لفيروس كورونا، وبالتالي مصدرا محتملا لظهور متحورات جديدة من الفيروس، ويعد الغزال ذو الذيل الأبيض منتشرا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن شو فينج وان، مؤلف الدراسة، وهو خبير في الأمراض الحيوانية المنشأ بجامعة ميسوري، تحذيره بأن «استمرار انتشار الأمراض الحيوانية وتطورها في الحياة البرية يشكل مخاطر فريدة على الصحة العامة»، ويشير هذا التحذير إلى أن الأمراض الحيوانية المنشأ قد تتحول إلى وباء عالمي إذا لم يتم التحكم فيها بشكل فعال.

12 % من الحيوانات تعاني من عدوى نشطة بالفيروس

وأجرى العلماء دراسة شاملة، جمعوا فيها أكثر من 11000 عينة من الغزلان في 26 ولاية إلى جانب واشنطن العاصمة، ووجدوا أن ثلث الحيوانات تحتوي على أجسام مضادة لفيروس كورونا، وأن 12% تعاني من عدوى نشطة بالفيروس.

ووفقا للدراسة، ليس هناك دليل على أن الغزلان تلعب دورًا رئيسيًا في نشر الفيروس بين البشر، ولكن انتقال الفيروس من البشر إلى الحيوانات يثير العديد من المخاوف الصحية، لأن وجود الفيروس في الحيوان يمكن أن يؤدي إلى استمرار التحورات الفيروسية التي قد تختفي لدى البشر.

وتؤكد الدراسة الجديدة تقارير سابقة تفيد بأن بعض السلالات المتحورة لفيروس كورونا، مثل سلالات ألفا وغاما، استمرت في الانتشار بين الغزلان حتى بعد أن انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير بين البشر.

وفي عام 2021، بدأ الباحثون في خدمة فحص صحة الحيوان والنبات بالتعاون مع علماء حكوميين وأكاديميين آخرين، البحث عن فيروس كورونا في الغزلان ذات الذيل الأبيض، بعد أن أظهرت الدراسات أن هذه الحيوانات قد تصاب بالفيروس.