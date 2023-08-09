تفاصيل عثور منظمة الصحة العالمية على دواء سعال ملوث في العراق

كمية من دواء شرب ملوث يعالج السعال في العراق تابعة لإحدى الشركات الهندية، عثرت عليها منظمة الصحة العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، لتعلن بعدها أنه يباع باسم «كولد أوت» داخل أحد المواقع بالبلاد، وعن اتخاذها الإجراءات اللازمة وإجراءها للتحليل الفوري في المختبر.

منظمة الصحة العالمية تحذر من دواء ملوث في العراق

وأصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرها بشأن منتجات دواء سعال الملوثة في العراق، وقالت إنَّ الدفعة الطبية الخاصة بالدواء من تصنيع شركة فورتس لابوريتريز إنديا التابعة لـ دابي لايف فارما، إذ وجدت بها مادة ملوثة من الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى بكثير من الحد المسموح به.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنَّ دواء السعال الملوث التي عثرت عليه في العراق به 0.25% من الجلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1 % من الإيثيلين جلايكول، إذ لا يتعدى حد السلامة المسموح به وهو 0.10% لكلا المركبين، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية».

دواء سعال هندي يقتل 90 طفلًا

يُذكر أنَّ أدوية شرب لعلاج السعال المصنعة في الهند، تسببت في وفاة ما لا يقل عن 90 طفلًا في غامبيا وأوزبكستان خلال العام الماضي، ما دفعت السلطات الهندية المتخصصة في قطاع الصيدلة الي الغاء رخصة شركة «ماريون بيوتك»، التي صدرت أدوية الشرب المتخصصة في علاج السعال إلى أوزبكستان، إذ ألقي القبض على بعض المسؤولين بالشركة.

ومن جهة أخرى، نفت شركة «ميدين» المتورطة في وفيات الأطفال في غامبيا أن الدواء التابع لها تسبب في تلك الوفيات، قائلة إنَّ الاختبارات في معامل الحكومة الهندية لم تكشف عن وجود سموم في العينات.