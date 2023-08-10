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«القاهرة الإخبارية»: اغتيال مرشح رئاسي في الإكوادور خلال مؤتمر انتخابي

كتب:

أحمد حامد دياب
04:02 ص | الخميس 10 أغسطس 2023
الأكوادور

الأكوادور

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، باغتيال مرشح رئاسي في الإكوادور خلال مؤتمر انتخابي.

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بقلم أحمد حامد دياب