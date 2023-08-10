«القاهرة الإخبارية»: اغتيال مرشح رئاسي في الإكوادور خلال مؤتمر انتخابي كتب: أحمد حامد دياب 04:02 ص | الخميس 10 أغسطس 2023 الأكوادور أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، باغتيال مرشح رئاسي في الإكوادور خلال مؤتمر انتخابي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: ألمانيا تسلم أوكرانيا منظومة «باتريوت» الدفاعية «القاهرة الإخبارية»: السيطرة على حريق الغابات في البرتغال واستمرار حالة التأهب «القاهرة الإخبارية»: رئيس وزراء باكستان يوصي بحل البرلمان «القاهرة الإخبارية»: روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا بطائرة مسيرة «القاهرة الإخبارية»: 62 قتيلا على الأقل جراء هطول أمطار غزيرة في الصين القاهرة الإخبارية مرشح رئاسي الإكوادور بقلم أحمد حامد دياب