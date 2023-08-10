القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح رئيس النيجر وإعادته للسلطة

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق سراح رئيس النيجر بشكل فوري وغير مشروط وإعادته لمنصبه رئيسا للدولة.

مجموعة إيكواس فرضت عقوبات على النيجر

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، في 30 يوليو الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية أحداث عزل رئيس البلاد محمد بازوم.

كما أعلنت مالي وبوركينا فاسو إرسال وفد إلى النيجر للتعبير عن تضامنهما معها ووقوفهما إلى شعب النيجر، في الوقت الذي تحاول فيه فرنسا إعادة الرئيس محمد بازوم بشتى الطرق، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لحل الأزمة، وأن واشنطن تجري عدة اتصالات في عدة اتجاهات لإيجاد حل دبلوماسي لأزمة النيجر وتجنب الحل العسكري، حيث ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن الوضع الأمثل لها، هو عودة الرئيس محمد بازوم للسلطة مرة أخرى مع التشديد على محاولة تجنب الأعمال العسكرية.