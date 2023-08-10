ادفع 100 ألف جنيه مقدم واحصل على شقة بالتجمع الثالث.. اعرف الخطوات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في حساب الإسكان الاقتصادي، عن طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث في القاهرة الجديدة، موضحة أن إجراءات الحجز بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير.

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وأوضح حساب الإسكان الاقتصادي، أن الحصول على وحدة سكنية من ضمن الوحدات المطروحة يتمثل في الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني ببنك الإسكان والتعمير من هنـــــا بدون كلمة مرور.

- استعراض كراسة الشروط وطباعتها لمرعة كافة التفاصيل مع إمكانية استعراض خطوات الحجز «مكتوبة / فيديو».

- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على تسجيل مستخدم جديد ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية «اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل الإيميل / التليفون مع العلم ان الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبایل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي» ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- في حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

- يجب تسجيل البريد الإلكتروني لضمان وصول كلمة المرور.

- يتم ارسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة افتراضية لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS والإيميل ويتم استخدامها في انشاء كلمة سر دائمة من اختيار المتقدم.

- كلمة السر الدائمة يجب ان تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة الي أحد الرموز الخاصة مثل (@... الخ) مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطي ثلاث محاولات.

- يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على دخول مستخدم حالي وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

- يتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة سوف تظهر شاشة المراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.

- يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدرة 100,000جنيه جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنية رسوم إدارية لا ترد.

آخر موعد للتقديم

وأكد حساب الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن آخر موعد للتقديم على الوحدات السكنية يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس، علما بأن التقديم بدأ منذ يوم الأحد 6 أغسطس.

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