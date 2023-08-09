حجز شقق بنك الإسكان والتعمير.. اعرف الخطوات للحصول على وحدة سكنية

أعلن حساب الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن حجز شقق بنك الإسكان والتعمير، المقرر عددها 380 شقة، موضحة إجراءات التقديم لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير بمشروع نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة، كاشفة أن الحجز بدأ منذ يوم الأحد الماضي الموافق 6 أغسطس 2023، ومستمر حتى يوم 22 أغسطس.

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير

وتابعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن حجز شقق بنك الإسكان والتعمير، تأتي عبر الخطوات التالية:

- اجراء حساب على موقع بنك الإسكان والتعمير المخصص للحجز من هذا الرباط https://www.hdb-egy.com/ .

- تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني ثم التوجه لبنك الإسكان والتعمير لدفع مبلغ جدية الحجز.

- ثمن جدية الحجز 100 ألف جنيه و1000 جنيه مصاريف إدارية.

طرق سداد حجز شقق بنك الإسكان والتعمير

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن طرق سداد حجز شقق بنك الإسكان والتعمير تأتي كالتالي:

- سداد 100 ألف جنيه جدية حجز.

- سداد 15% من قيمة الوحدة بعد التخصيص.

- سداد 10% خلال 3 شهور من الحجز.

- سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 22500 كل 3 شهور لمدة 8 أقسط.

- سداد نسبة 20% عند التعاقد.

- لا يتم تسليم الوحدة إلا بعد سداد نسبة 60% من ثمن الوحدة.

- بعد التسليم يتم تسليم دفعات سنوية لمدة 3 سنوات.

- القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ الاستلام.

- يتم خصم 7% حال السداد الفوري.

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مساحات الوحدات سالفة الذكر، تتراوح من 130 حتى 150 متر مربع، ويبدأ سعر الوحدات السكنية من مليون و575 ألف جنيه، وترتفع الأسعار حسب الدور والمساحة ونسب التميز، مشيرة إلى أن الوحدات لها حصة في الجراد وحصة في الأرض، حيث أن التخصيص يكون بأسبقية الحجز الأون لاين.