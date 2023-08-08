كيف تحصل على شقة من وزارة الإسكان؟.. اعرف الشروط وجهز المستندات

توفر وزارة الإسكان شققًا ووحدات سكنية فاخرة، مناسبة لجميع الفئات من حيث المساحة والمكان والتشطيبات، وبأسعار ونظام سداد مميزين، وهو ما يجعل المواطنين يهتمون دومًا بالوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان.

وحدات سكنية راقية بمشروع نزهة الأندلس

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 380 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 130 إلى 150 مترا مربعًا بالمرحلة الثانية من مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة؛ للتخصيص بنظام أسبقية الحجز online، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

كيف تحصل على شقة من وزارة الإسكان؟

وفي إطار سلسلة الخدمات المُقدمة للقرّاء نستعرض شروط وإجراءات الحصول على شقة سكنية من وزارة الإسكان بمشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث، والتي جاءت على النحو التالي:

- يبدأ تسجيل البيانات من الأحد 6/8/2023، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 2023/8/22 الساعة 11:59 مساءَ.

- يتم تسجيل البيانات وملء استمارة الحجز خلال تلك الفترة، لحجز الوحدات إلكترونيا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الساعة 11:59 منتصف الليل.

- يسدد العميل مبلغ 100 ألف جنيه مقدم للحجز.

- يسدد 1000 جنيه رسوم تسجيل لا ترد، على أن يتم استكمال باقي مقدم الحجز، خلال الفترة من 5 سبتمبر المقبل حتى 5 أكتوبر 2023.

إجراءات إلغاء حجز الوحدات

- في حال عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء الحجز، يتم رد الوحدة السكنية، مع رد مبلغ جدية الحجز من الفرع المختص.

- إلغاء التخصيص أو التعاقد حال عدم سداد المتقدم للحجز 17% من قيمة الوحدة خلال الفترة الممنوحة للسداد، أو عدم سداد قسطين متتالين من أقساط ثمن الوحدة طبقًا لأسلوب السداد.

وحدات نزهة الأندلس حي سكني راقي

ويصنف مشروع وحدات «نزهة الأندلس»، على أنه حي سكني راقي وتجمع عمراني متكامل الخدمات والمرافق، ويوفر الخصوصية والرفاهية للمواطن، ويتوائم مع المعدلات التخطيطية الحديثة، بحيث تتوافر به المناطق المفتوحة؛ ليواكب المشروعات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يأتي الطرح في إطار استراتيجية الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتلبية رغبات مختلف شرائح المجتمع في توفير الوحدات السكنية.