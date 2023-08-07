تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024.. الكليات تعلن الحدود الدنيا خلال أيام

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكشف والإعلان عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023- 2024 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامية المصرية 2023، وفقًا للضوابط والقواعد التي سيقرها الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه المرتقب، خلال الأيام القليلة المقبل، وتحديدا مع موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب كليات المؤسسات التعليمية الحكومية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024

وأوضحت المصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ التوقعات تشير إلى احتمالية انخفاض الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024، بعدما كشف تحليل شرائح مجاميع نتائج الثانوية العامة إلى احتمالية انخفاض الحدود الدنيا للتقدم بمختلف الكليات سواء الخاصة أو الأهلية، وأن الاستعدادات تمت على قدم وساق لأعمال التنسيق.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

ونستعرض في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الأهلية 2022 كمنوذج استرشادي ضمن الخدمات التي نقدمها للقرّاء:

- %82 لكليات الطب البشري

- %80 لكليات الطب الأسنان

- %78 لكليات العلاج الطبيعي

- %74 لكليات الصيدلة

- %70 لكليات الطب البيطري

- %68 لكليات الهندسة

- %62 لكليات العلوم الحاسب

- %55 لباقي الكليات والتخصصات العلمية والأدبية

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية أعمال استقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدورالأول من الثانوية العامة 2023 لتسسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى، وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ أوضحت الوزارة أنّ عدد الطلاب الذين سجلوا للرغبات تخطى الـ30 ألف طالب وطالبة حتى الآن وأن أعمال التسجيل تسير بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات.