توقعات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023 الجامعات الخاصة

أكدت مصادر في الجامعات الخاصة والأهلية أن الأسبوع المقبل وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 سيتم الكشف عن الحدود الدنيا للتقدم والقبول بمختلف الكليات، موضحة أن المؤشرات المبدئية تشير إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بعدد من التخصصات عن العام الماضي والثبات بعدد منها، خاصة توقعات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023.

أوضحت المصادر، أن توقعات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023، تشير إلى احتمالية ثباتها على نفس درجة العام الماضي وهي 55% للتقدم.

توقعات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023

وأضافت المصادر في مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، لـ«الوطن»، أن توقعات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023 وغيرها من الكليات تم استنتاجه من تحليل شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة 2023 لمختلف التخصصات والشعب العلمية ووفقاً للأعداد المقرر قبولها بالكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وفي السياق ذاته، تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غدا الخميس أعمال تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى 2023 وفقاً للحدود الدنيا والضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.