مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.. توقعات بانخفاضها

أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي أن مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، وذلك بعد تحليل شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة 2023، توضح انخفاض الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات عن العام بنسب بسيطة جداً وأن هناك قواعد وضوابط يتم العمل بها في مختلف المجالات وفقاً لما نصت عليه قرارات المجلس.

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أن مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 لن تختلف عن العام الماضي كثيرا في العديد من الكليات والبعض الآخر متوقع انخفاضها بواقع من 1% إلى 3% في بعض التخصصات، وأن الجامعات أنهت كافة استعداداتها وتجهيزاتها لتنسيق الجامعات.

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023.. الحدود الدنيا

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2022:

الجامعات الخاصة 2022:

كليات الطب البشري: 82%.

كليات الزراعة 55%.

كليات العلاج الطبيعي 78%.

كليات الهندسة 68%.

كليات الأسنان 80%.

كليات الآثار 55%.

كليات الحاسبات 62%.

كليات الإدارة والاقتصاد 55%.

كليات العلوم السياسية 55%.

كليات الإعلام 55%.

كليات الصيدلة 74%.

كليات التكنولوجيا الحيوية 55%.

كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%.

كليات الزراعات الصحراوية 55%.

كليات السياحة والفنادق 55%.

كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%.

كليات التمريض 55%.

كليات التربية 55%.

كليات اللغات والترجمة 55%.

كليات العلوم الأساسية 55%.

الجامعات الأهلية 2022:

- كلية طب الأسنان: 358 درجة

- كلية الطب: 360 درجة

- كلية العلاج الطبيعي: 356 درجة

- كلية العلوم الصحية التطبيقية: 338 درجة

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 336 درجة

- كلية الصيدلة: 353

- كلية العلوم: 338

- كلية الحاسبات والمعلومات: 320

- كلية الفنون التطبيقية: 316