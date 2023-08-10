إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة على طريق العلمين-وادي النطرون

أصيب 13 شخصا بإصابات متفرقة في الجسم إثر حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين وادي النطرون في الكيلو 45 في اتجاه العلمين، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

أسماء وحالات مصابي حادث طريق العلمين وادي النطرون

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم، مصابي حادث سيارة طريق وادي النطرون العلمين، وهم روعة محمد توفيق 38 سنة تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمة بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم، ولينا توفيق حاكمي 4 سنوات تعاني من كدمات وسحجات بالجسم، ومحمد عبدالغالب الأيوبي 50 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وموفق توفيق حاكمي 29 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وزينه محمد الأيوبي 5 سنوات تعاني من كدمات وسحجات بالجسم، والما محمد الايوبي 9 سنوات تعاني من كدمات وسحجات بالجسم، وروبا محمد الأيوبي 13 سنة تعاني من كدمات وسحجات بالجسم، وغالية محمد الأيوبي 18 سنة تعاني من كدمات وسحجات بالجسم، ولين محمد الأيوبي 4 سنوات مصابة بجرح بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم، وجنا أيمن الحموري 3 سنوات مصابة بكسر وجرح متهتك بالساق والقدم اليمني، ومايسة محمد الايوبي 9 سنوات مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وعبدالله أيمن الحموري 12 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وسعدالله أيمن الحموري 13 سنة مصاي بكدمات وسحجات بالجسم.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق العلمين وادي النطرون لمعاينة الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.