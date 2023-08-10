رئيس جامعة سوهاج يناقش تحديات البحث العلمي مع مجلس الدراسات العليا

شارك الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، والذي ترأسه الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة،

المجلس ناقش عددًا من الموضوعات والملفات المهمة

وأوضح القائم برئيس جامعة سوهاج أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات والملفات المهمة بقطاع الدراسات العليا والبحوث في الجامعات المصرية منها تنفيذ الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بالمحافظات، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضايا الهامة التي تواجه المجتمع، والتوصية برفعها للجهات المعنية.

وأضاف أن المجلس استعرض بيان الجامعات بالبرامج الدراسية المفعلة بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات، والمصروفات المقررة لكل برنامج.

وأوصى المجلس بالموافقة على ترشيح اللجنة المشكلة، لدراسة تفاصيل مسابقة MOSAIC الخاصة بالابتكار وربط الصناعة بالجامعات والمراكز البحثية، وتعميمها لتشمل الجامعات والمراكز البحثية خارج مصر، الي جانب عرض تقارير عن مختلف أنشطة القطاع الفترة الماضية وخطط الفترة المقبلة.