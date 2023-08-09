تكريم 13 عالما من جامعة سوهاج بمؤتمر التميز في البحث العلمي

شارك الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج في فعاليات مؤتمر التميز في البحث العلمي «مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر» والذي أطلقته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الدكتور حسان النعماني أنه جرى تكريم 13 باحثا من علماء جامعة سوهاج الذين جرى إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم، موضحا أن العلماء قدوة ونموذج مشرف لكل أعضاء التدريس.

فقرات حفل التكريم

تضمن المؤتمر الاحتفال بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية بمختلف الجامعات المصرية، بهدف الإشادة بتميز علمائنا في المحافل المختلفة والمشاركة الفعالة لتحديد الأبحاث العلمية ذات الأهمية في الفترة الحالية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030، وأيضا توضيح الهدف من تواجد علماء مصر في قائمة ستانفورد العالمية.

التشجيع على البحث العلمي

وثمن الدكتور حسان النعماني دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع علماء مصر على الاختراع والابتكار، معربا عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر، ومشيرًا إلى أن المؤتمرعرض لفرص فولبرايت للسفر للولايات المتحدة واستضافة خبراء أمريكيين، كما تضمن حلقات نقاشية في مجالات البحث العلمي المختلفة.