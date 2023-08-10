بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق وادي النطرون

أصيب 5 أشخاص بجروح متفرقة في حادث تصادم سيارتين بطريق وادي النطرون العلمين الدولي، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى.

أسماء وحالات المصابين

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الخميس، مصابين حادث العلمين وادي النطرون، وهم:

- أسامة عبدالعزيز إدريس، 63 سنة، من الجيزة يعاني كدمات وسحجات بالجسم.

- زين كامل علي، عامين، من الجيزة، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

- كامل علي كامل، 32 سنة، من الجيزة، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

- فتحية عبدالحافظ فرماوي، 56 سنة، من الجيزة، تعاني كدمة بالظهر كدمات وسحجات بالجسم.

- نورهان أسامة عبدالعزيز، 30 سنة، من الجيزة، تعاني اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمة بالظهر، وكدمات بالجسم.

وجار استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى تحت إشراف الدكتور شريف الملواني مدير مستشفى العلمين.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق العلمين وادي النطرون إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.