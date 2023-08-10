كلب ضال يعقر 15 طفلا في الدقهلية ويثير الذعر بين الأهالي

عقر كلب ضال 15 طفلا في الدقهلية، تسبب في إصابتهم بجروح مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج اللازم في أسرع وقت، وتمكن الأهالي من التخلص من الكلب بعد عقر الأطفال.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شربين يفيد بوصول 15 طفلا إلى مستشفي شربين بهم إصابات مختلفة بعد تعرضهم للعقر من قبل كلب ضال في شوارع قرية محلة إنجاق التابعة لمركز شربين بالدقهلية.

وانتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، وتبين إصابة الأطفال بالفعل نتيجة عقر كلب ضال، وجرى معالجتهم داخل المستشفى.