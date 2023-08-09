بالأسماء.. حركة محليات محدودة في محافظة الدقهلية

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية حركة محليات جديدة وتنقلات محدودة في محافظة الدقهلية، وذلك لضخ دماء جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبذل أقصى جهد لخدمتهم في المحافظة وضبط منظومة العمل المحلي في نطاق المحافظة.

حركة تنقلات محدودة في المحليات بالدقهلية

وبحسب بيان الوزراة تضمنت الحركة تصعيد اللواء وجدي البهي الجرواني من رئيس مركز ومدينة ميت غمر إلى منصب سكرتير عام مساعد في محافظة الدقهلية، وتعيين محمود ضياء عيسى رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وتعيين عادل توفيق رغش رئيس مركز ومدين شربين خلفا عن اللواء ماهر كامل هاشم الذي تم تصعيده إلى سكرتير عام مساعد في محافظة الإسماعيلية.

السيرة الذاتية للسكرتير العام المساعد الجديد بمحافظة الدقهلية

تخرج اللواء وجدي البهي الجرواني من أكاديمية الشرطة وشغل العديد من المناصب القيادية في وزارة الداخلية وعمل رئيس مباحث في جهاز الأمن الوطني، وتتدرج في المناصب في قطاع الأمن الوطني في كل المحافظات.

وتقلد منصب مساعد وزير الداخلية، وبعدها التحق للعمل بوزارة الخارجية حتى تقلد منصب رئيس مركز ومدينة المحلة في الغربية وتعيينه رئيس مركز ومدينة ميت غمر في الدقهلية، وآخرها تصعيده سكرتيرا عاما مساعد في محافظة الدقهلية.