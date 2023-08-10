طلاب زويل يحرزون المركز الثالث عالميا في مسابقة «شل مصر 2023»

فاز فريق Earthwis ، الذي يمثل طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، بالمركز الثالث على مستوى العالم بمسابقة «تخيل المستقبل» المنظمة من قبل شركة شل مصر لعام 2023، وهي مسابقة عالمية تضم الطلاب من مختلف الجامعات حول العالم، من أجل إشراكهم فى إبتكار حلول للتحديات العالمية ووضع رؤيتهم عن طريق استخدام السيناريوهات التي تدمج القوى الدافعة الاقتصادية، والبيئية، والقانونية، والسياسية، والاجتماعية والتكنولوجية لخلق عالم أفضل بحلول عام 2060.

وشارك من جامعة زويل 6 طلاب ليمثلوا فريق Earthwish المصري من مختلف تخصصات الهندسة، وهم بيتر جاد بمجال هندسة النانوتكنولوجي، علي سليمان وجنا مصطفى بمجال الهندسة البيئية، نرمين عبدالعليم بمجال هندسة الطاقة المتجددة، آية حسام بمجال هندسة الطيران والفضاء الجوي، وعمر عياد بمجال هندسة الاتصالات والمعلومات.

عقدت المسابقة يوليو الماضى وذلك بعدما احتل فريق Earthwish المصرى في مايو الماضى المركز الأول فى النهائيات المحلية والتى شارك فيها 623 متقدمًا للمسابقة من 39 جامعة في جميع أنحاء مصر، حيث وقع الاختيار على 32 متسابقاً وتم تقسيمهم إلى خمس فرق، وتكليفهم بصياغة سيناريوهات عملية للتغلب على أكبر التحديات الراهنة تحت شعار «طاقة أكثر وأنظف بحلول عام 2060 كيف سنعيش ونعمل ونلعب؟».

وخلال النسخة الإقليمية للنهائيات قدم فريق Earthwish سيناريو مزدوجًا تضمن رؤيتهم لمدينة بورسعيد الساحلية عام 2060، حيث تصورت السيناريوهات مدينة بورسعيد باعتبارها مركزًا للجيل الجديد من حيث تكنولوجيا المواصلات وسط حياة مستدامة مدعومة ببدائل بمزيج متوازن من الوقود الأحفوري منزوع الكربون والطاقة المتجددة وطرق الصيد الصديقة للبيئة، مع وضع الاستدامة البيئية في قلب التنمية المبتكرة.