رئيس مدينة زويل: 223 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة هذا العام (فيديو)

وجه الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، نصيحة لطلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة، قائلا: «حددوا ماذا تريدون وميولكم، وبناء على ذلك التحقوا بالأقسام أو البرامج العلمية التي تخدم طموحكم، وقارنوا بين الجامعات المصرية التي تؤدي خدمة تعليمية في هذا المجال»، مؤكدا تقديم 223 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة.

نصائح هامة لطلاب الثاوية

وأضاف عبد ربه خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «من أجل الالتحاق بأي كلية يجب أن تسألوا أي خبير أو شخص مطلع والعمل على تجميع المعلومات، لدينا إنترنت وجوجل ويمكننا الحصول على معلومات كثيرة وسؤال أشخاص مروا بالتجربة التي تخص التخصص وسوق العمل».

10 سنوات عمر المدينة

وتابع الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، أن العمر الفعلي للجامعة قارب الـ10 سنوات، واستطاعت أن تحصل على تصنيف عالمي وحصلت على إشادات أمريكية، لافتًا إلى أنه المدينة ستقدم هذا العام 223 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة، وأكثر من 25% من قدرتنا الاستعابية حددناها لأوائل الثانوية العامة، كما ستقدم المدينة منح جزئية للطلاب الحاصلين من 100% إلى 90%، على أن تكون نسبة المنحة 40%.