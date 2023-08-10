روسيا تعلن إسقاط 13 مسيرة أوكرانية قرب موسكو وفي شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، أنها أسقطت 13 طائرة مسيرة أوكرانية، حاولت مهاجمة أهداف قرب العاصمة موسكو، وفي شبه جزيرة القرم، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط اتهامات متزايدة من جانب المسؤولين في موسكو لنظام كييف بشن هجمات داخل مناطق في روسيا الاتحادية.

تحطم 9 طائرات سقطت في البحر الأسود

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين بالقرب من مدينة «سيفاستوبول»، في شبه جزيرة القرم، حيث توجد قاعدة بحرية لروسيا في البحر الأسود، كما تمكنت من إسقاط 9 طائرات أخرى في البحر الأسود، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن وكالة «رويترز».

وأشارت وزارة الدفاع، في بيانها، إلى أنها أسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة «كالوجا»، إلى الجنوب الغربي من موسكو، لدى اقترابها من العاصمة، كما أسقطت طائرة أخرى فوق حي «أودينتسوفو» الراقي في منطقة موسكو.

محاولات كييف لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أنه تم إحباط عدة محاولات من جانب نظام كييف، لتنفيذ ما أسمتها «هجمات إرهابية بطائرات مسيرة»، وأشارت إلى عدم وقوع إصابات بسبب الطائرات المسيرة.

وتزايدت الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة داخل العمق الروسي، منذ تدمير طائرة فوق الكرملين، في أوائل مايو الماضي، في هجوم اعتبرت موسكو أنه كان يستهدف اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وتعرضت مناطق مدنية في العاصمة للاستهداف في وقت لاحق من الشهر نفسه، كما استهدفت طائرات مسيرة منطقة أعمال في موسكو، لمرتين في غضون ثلاثة أيام، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وخلال الأيام القليلة الماضية، هاجمت زوارق أوكرانية موجهة عن بعد، يشار إليها على أنها مسيرة أيضاً، ناقلة وقود روسية وقاعدة بحرية في ميناء «نوفوروسيسك» بالبحر الأسود.