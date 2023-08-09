«شويجو»: الغرب نشر 360 ألف جندي و650 طائرة بالقرب من حدود بيلاروسيا

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، أن الغرب نشر مجموعة من القوات قوامها نحو 360 ألف عسكري، و8 آلاف عربة مدرعة و650 مقاتلة وطائرة هليكوبتر بالقرب من دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك الروسية».

زيادة عدد تشكيلات الدول غير الإقليمية

وقال «شويجو»، خلال اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية، إنَّ عدد تشكيلات الدول غير الإقليمية لكتلة شمال الأطلسي زاد مرتين ونصف المرة منذ فبراير العام الماضي، وتجاوز 30 ألف شخص.

روسيا ستعزز وجود قواتها المسلحة على حدودها الغربية

وأعلن وزير الخارجية الروسي، أنَّ بلاده ستُعزز وجود قواتها المسلحة على حدودها الغربية.

وتابع: «سننظر في المسائل المتعلقة بإنشاء منطقتي لينينجراد وموسكو العسكريتين، مع التعزيز المتزامن لتجمعات القوات الروسية على حدودنا الغربية»، مضيفًا: «الغرب الجماعي يشن حربًا بالوكالة ضد روسيا، بتقديمه دعما غير مسبوق لنظام كييف».