جامعة قناة السويس: تنظيم ندوات تثقيفية عن الأمراض المزمنة غير سارية

نفذت جامعة قناة السويس ندوات تثقيفية بالتعاون مع بعض المديريات الحكومية في محافظة الإسماعيلية، لنشر الوعي الصحي بالأمراض المزمنة غير السارية ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن الندوات استهدفت 42 من العاملين بها بهدف نشر الوعي بتلك الأمراض والأوبئة، وطرق الوقاية والعلاج ضمن مبادرة «100 يوم صحة».

المشاركة المجتمعية الفعالة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى

وأضاف أن الجامعة تحرص على المشاركة المجتمعية الفعالة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، التي تسعى لتوفير جودة الحياة للمواطن المصري.

وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة خلال تلك الحملات، لنشر الوعي الصحي بالأمراض المزمنة غير السارية، والأمراض المعدية والأوبئة كلها خدمات مجانية ذات جودة.