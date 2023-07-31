دعم مستشفى قنا العام بـ4 استشاريين قلب من جامعة قناة السويس

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن موافقه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توفير 4 استشاريين قلب من جامعة قناة السويس لإجراء عمليات القسطرة القلبية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام، وذلك استجابة من وزير الصحة لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أثناء زيارته لمحافظة قنا.

قوائم الانتظار

وبحسب بيان ديوان عام محافظة قنا الصحفي اليوم، فقال «الداودي» إن هذا القرار سوف يسهم في القضاء علي قوائم الانتظار وإنهاء معاناة المرضي وإجراء جميه عمليات القسطرة القلبية خلال 4 ايام بدءا من بعد غد الأربعاء بمستشفى قنا العام.

ومن جانبه وجه محافظ قنا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدورهم في تخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمات الطبية المتخصصة والرعاية الصحية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية .