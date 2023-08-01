شروط ومواعيد التقديم لالتحاق الطلاب القدامى بـ سكن جامعة قناة السويس

أعلنت جامعة قناة السويس عن بدء استقبال طلبات الطلاب الملتحقين بالجامعة للتسكين في المدن الجامعية بدء من اليوم، وذلك للطلاب القدامي بالتزامن مع إنهاء كل الاستعدادات لاستقبال الطلاب بمكاتب التنسيق مع اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

مواعيد التقديم للمدن الجامعية في جامعة قناة السويس

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس إن التسجيل للطلاب القدامى بدأ اليوم الثلاثاء 1 أغسطس ومستمر حتى يوم الثلاثاء 8 أغسطس الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف أن الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة الفرقة الأولى، ويبدأ التقديم اعتبارا من يوم الجمعة 1 سبتمبر وحتى يوم الجمعة 15 سبتمبر الساعة الثانية ظهرا، بالتزامن مع انتهاء تنسيق القبول في الكليات المختلفة.

كيفية التقديم في المدن الجامعة بجامعة قناة السويس

وقال الدكتور ناصر مندور، إن عمليات التسجيل للطلاب القدامي والجدد تجرى فقط عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته الجامعة للمدن الجامعية وهو موقع الزهراء ويمكن الدخول عليه من هنا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجرى نظر طلبات التسجيل أول بأول بدء من أول ساعة لبدء التسجيل، مطالبا الطلاب بضررة مراعاة صحة ودقة البيانات المسجلة حتى لا يجرى إلغاء طلب الالتحاق.

وأشار إلى أنه يجرى استبعاد طلبات التقدم الإلكتروني الطلاب الذين لا تتوافر فيهم شروط التسكين، مشيرا إلى أنه لا يعتبر مجرد التسجيل الإلكتروني على موقع الزهراء بمثابة القبول للسكن بالمدينة الجامعية وضرورة استكمال الطلبات بعد الموافقة علي الطلب.

وتابع الدكتور ناصر مندور: سنعلن أسماء الطلاب المتوفر فيهم شروط القبول مبدئيا على موقع الزهراء الإلكتروني، وفي حالة القبول المبدئي يلتزم الطالب بسحب استمارة التقدم واستيفائها لاستكمال بقية الإجراءات، ويسقط حق الطالب المقبول مبدئياً خلال عشرة أيام من إعلان النتيجة على موقع الزهراء إذا لم يقم بسحب الاستمارة واستكمال إجراءات التسكين».

تخصيص 30% من التسكين للطلاب الجدد

وقال الدكتور ناصر مندور إن جامعة القناة قررت تخصيص نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية لتسكين الطلاب المستجدين، على أن يجرى استكمال الإجراءات بوجود الضامن واعتماد الكلية لصحة البيانات وإتمام الكشف الطبي.

وأضاف أن الأولوية للطلاب الحاصلين على التقدير الأعلى ثم الأدنى بشرط ألا يقل تقدير الطالب عن جيد، مع مراعاة البعد الجغرافي لمحافظات الجمهورية التي يقطن بها الطالب.

وقال بيان رسمي لجامعة قناة السويس إن الجامعة حددت فئات لايمكن قبول أوراقها للتسكين في المدن الجامعية، وهم طلاب الانتساب الموجه أو التعليم المفتوح أو الراسبين وطلاب المعاهد الفنية الطلاب ممن وقع عليهم عقوبة الحرمان من الإقامة أو أي عقوبة تأديبيه بالمدينة، إلا بعد موافقة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويجرى حرمان الطلاب ممن جرى توقيع أي عقوبة تأديبية عليهم بالكلية المقيدين بها والطلاب ممن عليهم مستحقات مالية سابقة للمدن الجامعية والطلاب ممن انتهت إقامتهم بالمدن الجامعية في العام السابق إداريا، والحاصلون على الثانوية العامة من محافظة الاسماعيلية أو ضواحيها والمحولين من جامعات أخرى في نفس عام التحويل والحاصلين على شهادات غير الثانوية العامة.