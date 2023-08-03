جامعة قناة السويس تعتمد نتيجة كلية العلوم بنسبة نجاح 100%

اعتمد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، نتيجة بكالوريوس العلوم بجامعة قناة السويس للعام الجامعي 2022- 2023، بنسبة نجاح 100% من طلاب العام النهائي في الكلية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقدم الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب من خريجي كلية العلوم، في بيان صحفي مُتمنياً لهم التوفيق والنجاح على المستويين المهني والشخصي، مُطالباً بمواصلة دراساتهم العليا التي تُمثل شريكا أساسيا لتنمية مهارات وقدرات الطلاب، وزيادة خبراتهم في ظل سوق عمل شديد التنافسية.

«مندور»: نسبة النجاح 100%

وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن نسبة النجاح في الكلية هذا العام بلغت 100% مشيراً إلى أن عدد الخريجين 177، بواقع 65 طالبًا و112 طالبة.

وأعلنت الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم، أسماء الطلاب العشر الأوائل، التي جاءت كالتالي:

أسماء أوائل كلية العلوم

المركز الأول: آلاء أحمد شحاتة، شعبة كمياء، تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

المركز الثاني: تيسير عزيز فراج، شعبة فيزياء، تقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

المركز الثالث: يارا حاتم حافظ، شعبة علم الحيوان، تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

المركز الرابع: يوسف جمال إبراهيم، شعبة الجيولوجيا، تقدير عام ممتاز.

المركز الخامس: علياء أحمد علي محمود، شعبة علوم الحاسب، تقدير عام ممتاز.

المركز السادس: مريم محمد محمود، شعبة الميكروبيولوجي، تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

المركز السابع: أمل عاطف محمد، شعبة البيوتكنولوجي والبيئة البحرية، تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

المركز الثامن: آلاء محمد علي، شعبة النبات، تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

المركز التاسع: أحمد سمير محمد، شعبة علوم البترول والمياه، تقدير عام ممتاز.

المركز العاشر: أحمد محمد أحمد، شعبة الجيوفيزياء، على المركز العاشر بتقدير عام جيد جدًا.