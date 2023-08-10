«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» عن حفلات مهرجان العلمين الجديدة

أبرز برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامية سارة سراج، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، ملف «الوطن» اليوم الخاص بفعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة، وتحديدا حفل الفنانة اللبنانية إليسا، تحت عنوان «إليسا: العلمين مدينة عالمية.. وقلبي بيفرح مع إنجازات بلدي الثاني مصر».

وجاء في ملف «الوطن»: شاركت النجمة اللبنانية إليسا فى واحدة من أهم ليالي الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، الذي يحمل شعار «العالم علمين».

حفل إليسا الذث جاء ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من المهرجان المقام على أرض مدينة العلمين الجديدة، يعد الأكثر تفاعلا وحضورا للجماهير العربية، نظرا للشعبية الجارفة التي تتمتع بها «ملكة الإحساس» في مصر والعالم العربي، حيث إنّها الفنانة الأكثر امتلاكاً لمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وأول مطربة تتخطى حاجز المليار مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».

إليسا تشيد بزيارتها لمدينة العلمين

وفي تصريحات لـ«الوطن» أشادت إليسا بزيارتها إلى مدينة العلمين الجديدة، التى لم تكن تتخيل جمالها، قائلة: «العلمين مدينة رائعة وعالمية على أرض مصرية، وأنا كفنانة وإنسانة لبنانية، أحب مصر، أشعر أنّ قلبي يكبر ويفرح مع كل الإنجازات والنجاحات التي تحقّقها الدولة المصرية».

وبسؤالها عن رأيها في إقامة مهرجان سنوي على أرض مدينة العلمين، قالت: «البداية كانت رائعة، أرى أهمية استمراره لأنني رأيت تنظيما ومجهودا رائعا بُذل خلال الدورة الأولى، وأكثر ما أسعدني أنّني قابلت جمهوري المصري والعربي في مكان جديد بعيدا عن القاهرة والإسكندرية، وأعتبر أي نجاح يحدث لمصر هو نجاح شخصي لي، خاصة أنّني أعتبر دوما أنّ مصر بلدي الثاني»، مشددة على أنّها تأمل أن تشارك من جديد فى المهرجان خلال دوراته المقبلة.