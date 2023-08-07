إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد: يتكون من 12 أغنية (فيديو)

كشفت الفنانة إليسا عن موعد ألبومها الجديد، قائلة إنها قررت طرحه في أكتوبر المقبل، كما قررت طرح أغاني «سينجل» في موسم الصيف، لافتة إلى أن أغنية «أنا بتمايل على الـ Beat» ستكون ضمن الألبوم، كما أنها ستعلن عن اسم أغنية جديدة قريبا ستكون ضمن الألبوم المكون من 12 أغنية.

«من أول دقيقة» أغنية لن تموت

وأضافت إليسا، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، على هامش حفلتها في مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين»، أن أغنية «من أول دقيقة» مع سعد لمجرد كلاسيكية، متابعة: «ما بفتكر أن هذه الأغنية ستموت، ومع الوقت ستكون من أنجح الأغاني الكلاسيكية».

وعن تفاصيل الحفل الخيري الذي قدمته مع الدكتور مجدي يعقوب، أوضحت: «احترم الدكتور مجدي يعقوب كثيرا، وأحترم مسيرته والقصص كلها التي يقدمها مجانا للعالم، وقليل الناس الذين في مواقع القرار والسلطة بأن يعملوا مثل الذي عمله».

ولفتت إلى أنها عندما علمت بالحفل الخيري للدكتور مجدي يعقوب لم تتردد مطلقا، لأنها تعرف بأنه يقدم خيراً، وليس هناك مانع بالنسبة لها بالمشاركة فيه.

إليسا يعني مصر

وعبرت عن حبها لمصر، قائلة: «إليسا يعني مصر، كمية الحب من المصريين غير موصوفة، وأي شيء تحدث في مصر سياسيا أو اقتصاديا باخدها على أنها لبنان، الله يحمي مصر وشعب مصر وتظل بلداً رائداً للفن وللعمار وكل شيء حلو».