تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الليلة.. «ورش لتصميم الأزياء وحفلات ترفيهية»

رصدت سالي طراد، مراسلة قناة «DMC»، عن آخر التطورات والفعاليات الخاصة بمهرجان العلمين الجديدة، وكشفت عن تفاصيل فعاليات الأسبوع الخامس من المهرجان الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

مهرجان العلمين لا يقتصر على سياحة بعينها

وقالت «طراد»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «8 الصبح» عبر فضائية «DMC»، إنّ مهرجان العلمين الجديدة لا يقتصر على نوع معين من السياحة، إذ يضم سياحة ترفيهية وبيئية وفنية ورياضية وغيرها، مشيرة إلى أنّه على هامش فعاليات المهرجان، تقوم العديد من الشركات بتنظيم فعاليات أخرى مثل البورصة المصرية.

حفلات غنائية وموسيقية بالعلمين

وأضافت أنّ مهرجان العلمين الجديدة، يشهد الليلة حفلا غنائيا ضخما، يجمع بهاء سلطان وكارول سماحة، وحفل آخر للموسيقار عمر خيرت بالخيمة الذكية، وهذا الأسبوع يضم العديد من الفعاليات التي تجذب المواطنين والسياح من كل دول العالم وليس محافظات مصر فقط، مشيرة إلى أنّ هناك حدث ضخم للغاية بالنسبة للموضة والأزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو خلال فعاليات المهرجان اليوم.

وتابعت «طراد»، أنّ المصمم العالمي مايكل سينكو تحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، عن انبهاره بمدينة العلمين الجديدة، حيث لم يتوقع أن يكون المكان بهذا الرقي والجمال، لافتة إلى أنّ عرض الأزياء مستوحى من الحضارة المصرية وهذه كانت مفاجأة تحدث «سينكو» عنها أمس، موضحة أنّه من المقرر عقد ورش عمل مستمرة بعد عرض الأزياء، لتشجيع الشباب المصممين المصريين ونقل الخبرات والمهارات وتنميتها.