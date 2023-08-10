أبرز الدول المسموح للمصريين دخولها بدون تأشيرة.. أكثر من 50 بلداً

يهتم قطاع كبير من الشباب والمواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل، أو لقضاء إجازة، أو للدراسة في الخارج، بالبحث عن الدول التي تسمح للمصريين بدخولها بموجب جواز السفر، دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، ووفق مؤشر «باسبور إندكس»، فإن هناك أكثر من 50 دولة يمكن للمصريين السفر إليها بدون تأشيرة.

وفي التقرير التالي، تعرض «الوطن» الدول المسموح دخولها بالجواز المصري بدون تأشيرة، وفق مؤشر «باسبور إندكس»، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها الصحيفة يومياً.

الدول المسموح دخولها بالجواز المصري بدون تأشيرة

ويمكن لحاملي جواز السفر المصري السفر إلى نحو 50 بلداً حول العالم، بدون الحاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة، ومن أبرزها:

- بنين لمدة 90 يوماً.

- الدومينيكان لمدة 21 يوماً.

- الإكوادور لمدة 90 يوماً.

- غينيا.

- هايتي لمدة 90 يوماً.

- هونج كونج لمدة 90 يوماً.

- إندونيسيا لمدة 30 يوماً.

- ماكاو لمدة 90 يوماً.

- ماليزيا لمدة 90 يوماً.

- موريشيوس لمدة 90 يوماً.

- ميكرونيزيا لمدة 30 يوماً.

- سانت كيتس ونيفيس لمدة 90 يومًا

- سانت فينسنت والجرينادين.

دول عربية يمكن دخولها بجواز سفر مصري

وتتيح مجموعة من الدول العربية للمصريين إمكانية الدخول بدون تأشيرة مسبقة، أو الحصول على تأشيرة بمجرد الوصول إلى المطار، ومنها:

- الأردن لمدة 30 يوماً.

- لبنان يمكن الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوماً.

- موريتانيا تتيح الحصول على تأشيرة عند الوصول للمطار.

- اليمن تتيح تأشيرة لمدة 90 يوماً.

- سوريا تتيح تأشيرة لمدة 30 يوماً.

- قطر يمكن استخراج تأشيرة إلكترونية لمدة 30 يوماً.

- جزر القمر يمكن الحصول على تأشيرة عند الوصول.

- فلسطين 90 يوماً.