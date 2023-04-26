الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية يعقد اجتماعات في مصر.. أول مرة خارج أوروبا

يعقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، اجتماعاته للمرة الأولى في القاهرة خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري، حيث اعتاد مجلس إدارة الاتحاد على عقد اجتماعاته في دول القارة الأوربية منذ تأسيسه قبل ربع قرن.

الاتحاد المصري للثقافة الرياضية

ووافق المجلس على دعوة الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود، لعقد الاجتماع في القاهرة وزيارة بعض من معالمها الحضارية الرياضية والثقافية والتاريخية.

ويستقبل المجلس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للترحيب بهم فضلا عن بحث آفاق التعاون مع المجلس برئاسة الدانماركي «موجان كريكبي»، بعد أن أصبحت الثقافة الرياضية من أهم الفاعليات التي تقام على هامش الدورات الأوليمبية والإقليمية والقارية، إلى جانب التأكيد على اهتمام الدولة المصرية بالرياضة والثقافة بما تمتلكه من موروث ثقافي حضاري وتطور كبير في العصر الحديث.

أماكن مقرر زيارتها

ووفقاً للبرنامج الذي أعده الاتحاد المصري للثقافة الرياضية ووافق عليه الاتحاد الدولي ستتم زيارة إستاد القاهرة والمتحف الأوليمبي والقلعة ومتحف الحضارات ومنطقة الأهرامات والنادي الأهلي والعاصمة الإدارية فضلا عن جولة في قناة السويس وبعض المرافق الرياضية الحديثة بهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.

ويشارك رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي في فعاليات اليوم الرياضي الذي ينظمه اتحاد الثقافة الرياضية بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع واتحاد الألعاب الإلكترونية في المركز الأوليمبي بالمعادي، ويعقد رئيس الاتحاد الدولي مؤتمراً صحفياً يتحدث فيه عن خطط الاتحاد خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الرياضية الدولية.