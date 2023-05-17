رابط الاستعلام عن تأشيرة زيارة السعودية 2023.. خطوات بسيطة بجواز السفر

أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عن بعض الخدمات الإلكترونية تسهيلا على المواطنين الراغبين في زيارة المملكة، وذلك من خلال إتاحة رابط الاستعلام عن تأشيرة زيارة السعودية بجواز السفر 2023، عبر تطبيق «إنجاز»، وهذا ما بحث عنه العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية، وتحديدا مع اقتراب موسم الحج هذا العام.

وتستعرض «الوطن»، رابط الاستعلام عن تأشيرة زيارة السعودية بجواز السفر 2023، لجميع الراغبين حول العالم في زيارة المملكة العربية السعودية وهو كالتالي:

رابط الاستعلام عن تأشيرة زيارة السعودية بجواز السفر 2023

وقدمت وزارة الخارجية بالمملكة، رابط الاستعلام عن تأشيرة زيارة السعودية بجواز السفر 2023، حيث يمكن للمتقدم التسجيل من هنـــــــا، موضحة خطوات الاستعلام عن الزيارة عبر رابط الاستعلام عن تأشيرة زيارة السعودية بجواز السفر 2023، وهي كالتالي:

- يتوجه المتقدم الراغب في زيارة المملكة، بالدخول على رابط الاستعلام عن تأشيرة زيارة السعودية بجواز السفر 2023.

- يقوم إدخال رقم جواز السفر 2023 الخاص به.

- يدخل المتقدم جنسية بلده.

- يقوم بملء البيانات الخاصة بنوع التأشيرة.

- يكتب المتقدم الجهة القادم منها.

- وفى النهاية يقوم بالضغط على عملية إجراء البحث.

خدمات سعودية جديدة بشأن تأشيرة الزيارة 2023

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن التأشيرة الإلكترونية السعودية الجديدة والتي تعرف بـ تأشيرة الزيارة للسعودية، في محاولة لإلغاء لاصق التأشيرة التقليدية على جواز السفر، وتحويلها الى تأشيرة الكترونية يمكنها قراءة البيانات من خلال رمز (QR)، وأتاحتها السلطات في 7 دول ضمن المرحلة الأولى من بينها مصر والأردن، وإندونيسيا والإمارات العربية، والهند، والفلبين، بنجلاديش، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لرفع مستوى جودة الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».