51 دولة يمكن للمصريين السفر إليها بدون تأشيرة.. تعرف عليها

يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن السفر إلى بلاد أخرى ولكن بدون فيزا للمصريين، ويسافر إليها دون أية عواقب حيث أن يكون متوفراً جواز سفر ساري المفعول ويحجز تذكرة الطيران ذهابًا وإيابًا ثم تذكرة الفندق والتأمين.

ويقوم مؤشر «باسبور إندكس» أكثر المؤشرات العالمية مصداقية وشهرة وتفصيلاً، بتقديم الدول التي يدخلها المصريون بدون فيزا وفقط بالباسبور المصري.

ويمكن للمصريين دخول 24 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولكن قد يتوجب عليهم الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى المطار، وتتطلب 16 دولة تأشيرة إلكترونية يمكن الحصول عليها عن طريق الإنترنت، ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد دول أوروبية يمكن دخولها بدون الحصول على تأشيرة مسبقة.

قائمة الدول بدون فيزا للمصريين 2023

وتتضمن القائمة التي يمكن لحاملي الجواز المصري الدخول إلى بعض الدول بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وهي كالتالي: بنين لمدة 90 يومًا، دومينيكا لمدة 21 يومًا، الإكوادور لمدة 90 يومًا، غينيا، هايتي لمدة 90 يومًا، هونج كونج لمدة 90 يومًا، إندونيسيا لمدة 30 يومًا.

وتحتوي القائمة أيضا على الأردن لمدة 30 يومًا، ماكاو لمدة 90 يومًا، ماليزيا لمدة 90 يومًا، موريشيوس لمدة 90 يومًا، ميكرونيزيا لمدة 30 يومًا، فلسطين، سانت كيتس ونيفس لمدة 90 يومًا، وسانت فينسنت والجرينادين، وبالتالي، يمكن لحاملي الجواز المصري السفر إلى هذه الدول دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.

دول عربية يمكن دخولها بجواز سفر مصري

ويمكن لحاملي جواز السفر المصري الدخول إلى مجموعة من الدول العربية دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة أو بالحصول على تأشيرة عند الوصول أو تأشيرة إلكترونية، وهذا يعكس قوة مصر على المستوى العربي، وفيما يلي قائمة بالدول العربية التي يمكن لحاملي جواز السفر المصري الدخول إليها بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة:

الأردن.

لبنان (تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يومًا مع وجود مبلغ لا يقل عن 2000 دولار).

موريتانيا (تأشيرة عند الوصول).

اليمن (لمدة 90 يومًا).

سوريا (لمدة 30 يومًا).

قطر (تأشيرة إلكترونية لمدة 30 يومًا).

السودان (بشرط ألا يكون العمر أكبر من 49 سنة وأصغر من 18 سنة).

الصومال (تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يومًا).

جزر القمر (تأشيرة عند الوصول).

فلسطين.

وعند وصول المسافر إلى أي من نقاط المراقبة الحدودية، سواء كانت بحرية أو جوية، قد يكون عليه الحصول على تأشيرة من المطار أو الميناء، وعادةً ما يتمكن المسافر من الحصول على هذه التأشيرة في بضع دقائق، ويتم دفع رسوم بسيطة عادةً، ويجب عليه تقديم بعض المعلومات الأساسية حول هويته مثل الاسم والجنسية والنسب، وكذلك معلومات حول مدة الإقامة المخطط لها في البلد ومعلومات حول الفندق أو الشخص الذي سيستقبله في البلد، وبعد تقديم هذه المعلومات، سيتم إصدار التأشيرة للمسافر.

يجب على حاملي جواز السفر المصري الحصول على تأشيرة بعد الوصول لدخول 24 البلدان التالية:

بوركينا فاسو (لمدة 30 يومًا).

الرأس الأخضر.

جزر القمر (لمدة 45 يومًا).

غانا (لمدة 30 يومًا).

لاوس (لمدة 30 يومًا).

لبنان (لمدة 30 يومًا).

جزر المالديف (لمدة 30 يومًا).

جزر مارشال (لمدة 90 يومًا).

موريتانيا

موزمبيق (لمدة 30 يومًا).

نيبال (لمدة 90 يومًا).

نيكاراغوا (لمدة 30 يومًا).

بالاو (لمدة 30 يومًا).

ساموا (لمدة 60 يومًا).

السنغال (لمدة 30 يومًا).

كوت ديفوار (بالتسجيل السياحي السابق).

كوبا (لمدة 30 يومًا بالتسجيل السياحي السابق).

السيشل (لمدة 30 يومًا بالتسجيل السياحي السابق).

الصومال (لمدة 30 يومًا).

تيمور الشرقية (لمدة 30 يومًا).

الطوغو (لمدة 7 أيام).

توفالو (لمدة 30 يومًا).

اليمن (لمدة 90 يومًا).

زيمبابوي (لمدة 90 يومًا)

دول تطلب تأشير إلكترونية بدلاً من تأشيرة تقليدية

وهناك بعض الدول التي تتطلب من المواطنين المصريين الحصول على تأشيرة إلكترونية (e-visa) بدلاً من التأشيرة التقليدية، ويمكن للمسافرين الحصول على هذه التأشيرات من خلال الإنترنت ودون الحاجة إلى زيارة السفارات أو المكاتب القنصلية، وهذه الدول تعفي المسافرين المصريين من الحصول على التأشيرة التقليدية بشرط استخراج التأشيرة الإلكترونية.

هذه قائمة الدول التي تطلب الحصول المسبق على التأشيرة الإلكترونية(e-visa) :

جيبوتي.

الغابونكينيا (لمدة 90 يومًا).

ليسوتو (لمدة 14 يومًا).

ميانمار (لمدة 28 يومًا).

قطر (لمدة 30 يومًا).

سورينام.

أوزبكستان (لمدة 30 يومًا).

بوليفيا (لمدة 90 يومًا).

إثيوبيا (لمدة 90 يومًا).

غينيا بيساو (لمدة 90 يومًا).

مدغشقر (لمدة 90 يومًا).

رواندا (لمدة 30 يومًا).

تاجكستان (لمدة 45 يومًا).

تنزانيا.

أوغندا.

دول سياحية يمكن للمصريين الدخول إليها

يوجد العديد من الدول السياحية التي يمكن للمصريين الدخول إليها بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ويكفي فقط جواز السفر المصري للدخول إليها، وفيما يلي بعض الأمثلة عن هذه الدول:

ماليزيا

جزر المالديف

ألبانيا (لمدة 90 يومًا)

الأردن

إيران

غامبيا

البنين

وعمومًا، تعتبر الدول الآسيوية والدول الأفريقية من الدول التي تتيح تأشيرات سهلة للمصريين، ويشمل هذا الأمر كذلك دول أخرى كالسعودية وقطر والبحرين وعمان.

ويمكن للمصريين الدخول إلى صربيا بدون الحاجة إلى تأشيرة خلال فترة محددة بين 30 يوليو و30 سبتمبر 2022، وذلك بصفة تجريبية، وتعد صربيا من الدول الأوروبية، ولكنها لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى منطقة شنجن، وبالتالي فإن الدخول إلى صربيا لا يتيح الدخول إلى دول أوروبا الأخرى.