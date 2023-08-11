مدير مركز 30 يونيو بالإسماعيلية: نقدم 5 آلاف جلسة غسيل كلوي شهريا

قال الدكتور محمد عبد العظيم مديرمركز 30 يونيو في الإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية، إن المركز يعتبر من أكبر المراكز في مصر لتقديم خدمات الغسيل الكلوي وخدماتها.

خدمة أهالي الإسماعيلية

وأضاف عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المركز يقدم 5 آلاف خدمة طبية في المركز، شهرياً وهو يعتبر رقما ضخا لخدمة أهالي محافظة الإسماعيلية.

89 جهاز غسيل كلوي

وأوضح عبد العظيم أن مركز 30 يونيو هو أول مركز يقدم خدمات زراعة الكلى في منطقة القناة وسيناء، ويضم 89 جهاز غسيل كلوي ويقدم خدماته لـ495 مريض غسيل كلوي منتظم في الإسماعيلية.

وأشار عبد العظيم إلي ان المركز يضم مايزيد عن 1000 خدمة طوارئ في المركز، شهرياً لأهالي محافظة الإسماعيلية وهو ما تسبب في رفع العبء عن المواطنين من مرضى الكلى.

وقال الدكتور محمد عبد العظيم إن المركز نجح في إجراء جراحات عديدة لمرضى الغسيل الكلوي لأول مرة في نطاق منطقة القناة وسيناء، أبرزها زراعة الكلى لمرضى في عمر الشباب، مشيراً إلى أن المستشفى يضم نخبة متميزة من أمهر الأطباء في العديد من التخصصات، لتلبية احتياجات مرضى الكُلى، من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن جراحات زراعة الكلى تصل تكلفتها إلى 300 ألف جنيه، ويتم إجراؤها في المستشفى بـ300 جنيه فقط، وهو أحد مزايا تطوير المنظومة الصحية في الإسماعيلية.