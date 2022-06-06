معلومات عن مركز شباب مدينة أكتوبر الجديدة قبل افتتاحه في 30 يونيو «صور»

تعد مدينة أكتوبر الجديدة، واحدة من المدن الجديدة التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات فى كافة المجالات المختلفة، سواء السكنية أو الصناعية أو الخدمية، وغيرها من المشروعات.

مدينة أكتوبر الجديدة

كما تشهد مدينة أكتوبر الجديدة طرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، عددا كبيرا من الوحدات السكنية، سواء الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعى، أو الإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة.

كما تتولى وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من حين لآخر، طرح عدد من قطع الأراضي، بمساحات وأسعار مختلفة، ومن ضمنها مدينة أكتوبر الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 7 معلومات عن مركز شباب مدينة أكتوبر الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة أكتوبر الجديدة.

7 معلومات عن مركز شباب مدينة أكتوبر الجديدة

1- تم الانتهاء من تنفيذ مركز شباب مدينة أكتوبر الجديدة بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان.

2- تم تنفيذ مركز شباب أكتوبر الجديدة على أعلى مستوى يليق بساكني المدينة.

3- تم إقامة مركز شباب مدينة أكتوبر الجديدة، على مساحة 15 ألف متر مسطح.

4- يتكون مركز شباب مدينة أكتوبر الجديدة، من مبنى اجتماعي و3 ملاعب رياضية وحمامي سباحة ومنطقة ألعاب أطفال.

5- من المتوقع افتتاح مركز شباب مدينة أكتوبر الجديدة 30 يونيو الجارى.

6- يخدم مركز شباب أكتوبر الجديدة، مشروعات وحدات منخفضي الدخل «الإسكان الاجتماعي»، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الـ800 فدان.

7- طرح مركز شباب آخر بمدينة أكتوبر الجديدة على مساحة 25 فدان، بالمنطقة ب غرب المطار.