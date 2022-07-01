برعاية وزارة الشباب.. مركز التنمية الرياضية بشبرا يحتفل بثورة 30 يونيو

على أنغام «تسلم الأيادي» والعديد من مقطوعات الموسيقى الوطنية المعروضة عبر شاشات عملاقة، نظم مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

استقبال أبناء شبرا الخيمة من الأسر والشباب والفتيات والطلائع

وحرصت إدارة المركز على استقبال أبناء شبرا الخيمة من الأسر والشباب والفتيات والطلائع ولاعبي الفرق الرياضية للمشاركة في أجواء الاحتفالية الكبرى بثورة 30 يوليو والتي كانت «حدث وحديث» أبناء شبرا الخيمة.

وعلى هامش الاحتفالية، عقد المركز الندوة تثقيفية بعنوان «30 يونيو.. إنجازات وتحولات نوعية.. وإرادة وطن» وذلك لإطلاع النشء والشباب على أسباب قيام الثورة ومكتسباتها وإنجازات الدولة في تحقيق نهضة حقيقية تأسست بها الجمهورية الجديدة، ودور النشء والشباب في العمل والحفاظ على مكاسب وأملاك الدولة إنجازاتها.

وأكد خلالها الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء نصر سالم، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز إلى الإرادة الشعبية التي طالبت منه النزول لحمايتهم من التهديدات التي تعرضوا لها من قبل أنصار الجماعة الإرهابية.

وأوضح نصر سالم أن ثورة 30 يونيو حققت تغيرا جذريا في مختلف مناحي الحياة حتى يومنا هذا، منوًها بمؤشرات النمو التي تحظى بها مصر حاليا، ما يشير هذا المؤشر على كم الإنجازات التي حققتها مصر بعد تصحيح المسار الذي حدث بفضل ثورة 30 يونيو.

شدد اللواء نصر سالم على أن المصريين ضد الكسر، لافتا إلى ضرورة المحافظة على الثقافة المصرية الأصيلة التي تعبر عن الشعب المصري منذ قديم الأزل.

هتاف الجيش والشعب إيد واحدة موروث حقيقي

وأضاف سالم أن هتاف الجيش والشعب إيد واحدة لم يأتِ من فراغ لكونه موروثا حقيقيا لأن جيشنا وطني وسنظل دولة قوية بتواجد قيادة رائدة ومصريين ضد الكسر كانت الندوة قد شهدت إقبالا كبيرا من جانب أبناء شبرا الخيمة الذين حرصوا على التواجد للاحتفال داخل المركز بذكرى ثورة 30 يونيو وحضور الندوة التي نالت استحسان جميع الحضور وألهبت حماس الشباب والطلائع من أجل الفهم الصحيح للأحداث الجارية والتصدي لجميع الشائعات من أجل الحفاظ على تماسك جبهتنا الداخلية.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة، ومجاهد نصار عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، والمستشار محمد علاء رئيس المجلس التنفيذي للمركز، ومحمود الجراحي وكيل الوزارة الأسبق والمدير التنفيذي للمركز، وأعضاء المجلس التنفيذي الدكتور محمود الصبروط، والدكتور مصطفى عبدالحميد والدكتور يسري عبدالعزيز والدكتورعمرو فاروق.